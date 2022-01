Un fotografo di San Francisco di nome Josh Norem, da qualche tempo si è appassionato al fotografare i gatti. Collabora con il rifugio Saving Grace Rescue e si occupa di fare delle bellissime foto ai gattini disabili, con l’intento di aiutarli a trovare una famiglia per sempre. I sue due felini preferiti si chiamano Grace e Max e sono due gattini bellissimi e molto dolci che purtroppo hanno perso la vista da piccoli.

Come amante dei gatti, mi sono reso conto che molti di questi animali con bisogni speciali vengono soppressi quando arrivano in un rifugio. Quindi ho iniziato a collaborare con questo rifugio per aiutare i gatti come loro (vedenti e non vedenti) a trovare casa. E ho pensato che uno dei modi migliori per aiutarli fosse assicurarsi che avessero delle foto fantastiche.