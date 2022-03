Come potrà finire per questa povera micia

Questa è la triste storia di una gatta persiana anziana rimasta intrappolata in una scatola. La sua precedente famiglia aveva deciso di disfarsi di lei come si fa con un oggetto che non si usa più. Trattandola come se fosse un rifiuto da lasciare a bordo strada. E infatti l’hanno trovata in una scatola lasciata su un marciapiede in città.

C’è un rifugio che in Scozia cerca una casa per sempre per un gatto persiano abbandonato in strada vicino a un bidone della spazzatura. L’hanno trovato fuori dalla chiesa di Belhelvie, in Scozia, da alcuni residenti. Lucy, come si chiama la gatta persiana, era incastrata.

Qualcuno aveva lasciato Lucy in una scatola e l’aveva abbandonata lì, senza più curarsi di lei. Per fortuna è stata salvata dai soccorritori della Scottish SPCA, che l’hanno portata subito presso l’Aberdeenshire Animal Rescue Centre, per prendersi cura di lei.

Lucy era stata a lungo trascurata. Le sue condizioni di salute erano pessime, la pelliccia era arruffata. Secondo il personale del rifugio doveva avere circa 16 anni. A quell’età dovrebbe solo godersi la sua famiglia e la sua casa per sempre, non stare in strada.

I volontari l’hanno rasata completamente. E poi hanno rimosso i denti a causa di una malattia dentale. Dopo mesi di riabilitazione oggi Lucy sta meglio e nonostante gli acciacchi della vecchiaia sta lentamente guarendo nelle ferite del corpo.

Gatta persiana anziana intrappolata in una scatola, le condizioni di salute migliorano

La SPCA ha detto che ora Lucy può trovare la sua nuova casa, dove vivere gli anni più intensi della sua vita, sperando che sia ancora molto lunga e sicuramente migliore di quella vissuta con i precedenti proprietari. Che l’hanno sempre ignorata.

Louise Griese, direttrice del centro dove è ancora ospita, spera che presto Lucy possa trovare la sua casa per sempre.