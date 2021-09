La bontà e i gesti di altruismo ti cambiano. E salvano il mondo. Questa storia ne è una dimostrazione. Appena nati, la mamma gatta porta i suoi cuccioli da una famiglia che conosceva bene, perché era sempre stata gentile con lei. Grazie a questo gesto le vite di tutti i protagonisti della storia sono cambiate per sempre.

Siamo a Montreal, in Canada. Una donna di nome Lisianne, fuori da casa sua, ha incontrato un giorno una gatta randagia, che aveva bisogno di cibo e acqua. Era timida, ma ogni giorno sapeva che qui poteva trovare qualcosa da mangiare e qualcosa da bere.

La donna le metteva sempre fuori un po’ di cibo. Durante una delle sue visite notò che la pancia era arrotondata: forse era incinta. Un giorno è tornata senza pancione. Probabilmente aveva dato alla luce i suoi cuccioli, ma di loro non c’era nessuna traccia in giro.

Lisianne ha continuato a darle da mangiare e da bere, per conquistare la sua fiducia. Ogni giorno la neo mamma andava da lei e ogni giorno si sentiva più sicura di quel posto che magari in cuor suo avrebbe voluto chiamare casa.

Il gatto arrivava e non cercava solo p iù cibo, ma anche affetto. Fino a quando è successo quello che Lisianne aveva sperato fin dall’inizio: ormai la micia si fidava così tanto di quella famiglia, da portare lì anche i suoi piccoli appena nati.

La gatta porta i cuccioli da quella famiglia che era stata buona con lei

Un giorno, infatti, la mamma dei gattini si è presentata da Lisianne con i suoi sei cuccioli. Presentandoli uno alla volta. I piccoli erano timidi e non entravano in casa, ma la mamma li ha incoraggiati e la donna ha creato un posto per loro.

Lisianne ha anche contattato i Chatons Orphelins Montréal in cerca di aiuto per i più piccoli.

Lisianne ha deciso di stare con la mamma gatta e l’ha adottata ufficialmente. Si prese cura di lei, la fece esaminare e sterilizzare. Uno dei gattini (tabby) è andato a casa con uno dei suoi amici.

Anche tutti gli altri cuccioli, tre femmine (Taylor, Tynie e Tyana) e due maschi (Tales e Tito), hanno trovato casa!