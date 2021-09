Quando nascono dei nuovi cuccioli tutti vorrebbero conoscerli. E se a qualcuno non è fisicamente possibile raggiungerli ecco che ci pensano i genitori a fare in modo che l’incontro avvenga. Come è accaduto con mamma gatta che porta i micini dal bambino nel suo lettino per far conoscere i nuovi arrivati in casa.

Fonte TikTok/@lev_maloi

Il 7 giugno scorso Lev Alexandrovich ha pubblicato sul suo profilo TikTok il video della sua gatta che porta i cuccioli nati da poco dal suo bambino. Così possono fare conoscenza o giocare insieme.

La mamma felina sa bene quanto sia importante che i cuccioli crescano insieme. E non importa se appartengono a specie diverse. Lei sa che nel lettino insieme al bambino di casa saranno al sicuro. E qui potranno fare conoscenza con il loro nuovo amico per sempre.

Lev si è reso conto di quanto stava accadendo perché ha visto la mamma gatta portare in bocca uno dei cuccioli. L’ha seguita e ha visto che andava in camera da letto. Così ha preso la telecamera e si è messo a filmare.

Nelle immagini si vedono i gattini nella culla del neonato, con il bambino che fa la guardia e li coccola mentre mamma gatto fa su e giù per portare tutti i suoi cuccioli al sicuro nel suo lettino.

Fonte TikTok/@lev_maloi

Gatta porta i micini dal bambino che inizia a prendersi cura di loro

Una scena davvero molto carina, che non è passata inosservata sul web, dove tutti si sono commossi vedendo la scenetta messa in piedi da mamma gatta, bambini e gattini: un gruppetto davvero affiatato.

Fonte TikTok/@lev_maloi

Per tutto il tempo il bambino è stato sorvegliato da sua madre che gli ha insegnato ad essere gentile con i cuccioli. La pubblicazione ha ottenuto 3,9 milioni di visualizzazioni, 270 mila reazioni e migliaia di commenti.

