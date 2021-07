Operai trovano 4 cuccioli abbandonati dentro una cava di ghiaia: erano in condizioni disperate

Solo pochi giorni fa un alcuni operai hanno salvato la vita di 4 cuccioli abbandonati, in una cava di ghiaia. Purtroppo le loro condizioni erano davvero gravi ed infatti ancora adesso stanno lottando per la loro vita. I medici stanno facendo il possibile per cercare di aiutarli a guarire.

Episodi simili sono molto più comuni di quello che si crede. Negli ultimi anni, infatti, sono nate migliaia di associazioni che stanno cercando di combattere il fenomeno dell’abbandonato.

Era una giornata come le altre per quegli operai. Erano impegnati a lavorare in quella cava, con dei macchinari pesanti e pericolosi.

Ad un certo punto, uno di loro ha sentito il pianto disperato di un cane. Non riusciva a capire da dove provenisse ed è per questo che ha fatto spegnere tutto ed insieme ai suoi colleghi, ha iniziato a cercare.

Nel giro di pochi minuti, si sono trovati davanti ad una scena drammatica. Dentro la cava di ghiaia, c’erano 4 cuccioli abbandonati in condizioni molto gravi. Erano magri, disidrati e tristi.

Non sapendo cosa fare, hanno deciso di chiamare i volontari dell’associazione locale, affinché potessero fare qualcosa per aiutarli. I ragazzi nel sentire il loro drammatico racconto, sono andati in fretta sul posto.

La strada della guarigione dei 4 cuccioli

Al momento, i cagnolini sono nel rifugio e stanno ricevendo tutte le cure di cui hanno bisogno. Il medico li ha sottoposti ad un’accurata visita ed ha scoperto che sono affetti da parvovirus, una condizioni molto grave e contagiosa.

Ora stanno ricevendo tutti i trattamenti necessari. La loro strada per la guarigione è ancora molto lunga.

Molto presto anche loro troveranno la famiglia che meritano. Tuttavia, nonostante i disperati tentativi per trovare i responsabili di questo gesto crudele e malvagio, nessuno si è mai fatto avanti per denunciarli.