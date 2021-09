Mamma gatta presenta il suo cucciolo a un altro cucciolo, quello della sua famiglia umana che è nato da poco e ancora non può muoversi autonomamente. Quasi a voler far incontrare due fratellini, ecco che l’animale, con il suo istinto materno, li mette uno vicino all’altro. Il video del micino e del neonato di casa è diventato ben presto virale per la tenerezza e la dolcezza del gesto.

L’11 luglio scorso Ameen Shaikh, un utente di Reddit, ha deciso di condividere con gli altri iscritti al sito, che propone ogni giorno contenuti interessanti condivisi dagli utenti, un video davvero molto dolce e tenero. Non c’è voluto molto prima che si diffondesse fuori dai confini di Reddit, per conquistare tutto il web.

Nel video si vede la gatta che vive con loro, e che da poco è diventata mamma del suo cucciolo, mentre prende il suo bambino. Dove lo starà mai portando? Ha deciso di fargli conoscere un altro cucciolo, il neonato che è da poco venuto al mondo per allietare la famiglia umana con cui la micia vive ormai da qualche tempo.

Tutte le mamme, anche quelle del regno animale, vogliono il meglio per i loro piccoli. E anche in questo caso, la mamma gatta ha pensato che la cosa migliore in quel momento fosse far interagire i due cuccioli di casa. Così da crescere insieme come fratellini.

La scena è davvero molto dolce. Si vede la mamma che afferra il cucciolo con la bocca, prima di portarlo dal neonato che si trova sul suo tappeto, al sicuro sul pavimento. Quando si avvicina al bambino, la mamma lascia il cucciolo e lo incoraggia a interagire con il neonato.

La gatta presenta il cucciolo ufficialmente al neonato in un video che ha commosso tutti

Tanti i commenti davvero teneri di fronte a una scena commovente.

Il video ha ottenuto migliaia di reazioni e di commenti pieni d’amore.

