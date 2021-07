In un video gli attimi della trattativa Bonucci-sicurezza per la sfilata in autobus per le vie di Roma

Festeggiamenti Italia. Dopo il bagno di folla a Roma dei tifosi per festeggiare la vittoria della nazionale ai campionati europei, si è aperto un piccolo caso sul viaggio in pullman scoperto della squadra che a quanto pare non era stato autorizzato.

Fonte: web

In un’intervista al Corriere della Sera, il prefetto di Roma Matteo Piantedosi ha detto che il giro per Roma della Nazionale di calcio a bordo di un pullman scoperto per festeggiare la vittoria agli Europei non era stato autorizzato ufficialmente. Il prefetto ha accusato i calciatori e la federazione di comportamento scorretto. L’autorizzazione non era arrivata per evitare assembramenti in strada.

Fonte: web

Allora come mai alla fine la sfilata in bus scoperto si è fatta lo stesso? Un video pubblicato sul web mostra il capitano della nazionale italiana discutere animatamente con gli addetti alla sicurezza poco dopo la fine della cerimonia a Palazzo Chigi con Mario Draghi. Al termine della visita, gli azzurri avrebbero dovuto raggiungere nuovamente l’Hotel Parco dei Principi poiché inizialmente la questura aveva negato la sfilata sul bus scoperto a causa delle restrizioni legate alla pandemia e per evitare assembramenti.

Festeggiamenti Italia, il video di Bonucci

Ma la nazionale voleva a tutti i costi festeggiare insieme alle migliaia di tifosi accorsi lungo il tragitto dall’albergo a Palazzo Chigi. Da qui la richiesta di Leonardo Bonucci, che si è fatto portavoce del pensiero dei compagni e ha cercato di convincere i responsabili della sicurezza ad autorizzare la sfilata del bus scoperto per le vie della Capitale. Dal video si vede Bonucci discutere animatamente con i responsabili della sicurezza.

Fonte: web

Poi a favor di camera dei giornalisti Bonucci si è lasciato scappare un “Abbiamo vinto la trattativa, poi saliremo sul pullman scoperto. Lo dovevamo ai tifosi”. E così è partita la festa con migliaia di tifosi in delirio per la sfilata dei giocatori e della coppa portata a casa dopo tantissimi anni. Alla fine autobus scoperto o meno i tifosi si erano già assiepati lungo il tragitto facendo saltare ogni distanziamento.