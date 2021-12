Gatta scomparsa da mesi arriva di corsa quando sente la sorellina

Questa è la commovente storia, condivisa da un utente su TikTok, di una gatta scomparsa da mesi. Nessuno sapeva che fine avesse fatto la piccola Tita. Fino a quando un giorno non è tornata indietro di corsa. Cosa le ha permesso di ritrovare la strada del ritorno? Il fatto di aver sentito la sua sorellina. Davvero incredibile quello che è successo in questa famiglia!

Fonte foto da video dell’utente TikTok juan_aguilar13

Tita è stata lontana da casa per due lunghissimi mesi. La ragazza che condivideva con lei la casa e la vita era letteralmente disperata, perché non sapeva se fosse ancora in vita, magari a casa di qualcuno di buon cuore, o se fosse morta. O magari se vivessi di stenti in strada pensando che lei l’aveva abbandonata.

Ben presto, però, le lacrime di dolore e di tristezza della ragazza che non si dava pace per la scomparsa di Tita si sono trasformate miracolosamente in lacrime di gioia. La gatta scomparsa da lei dopo due mesi. Ed il merito è della tenacia della sua famiglia e della sua sorellona.

La famiglia di Tita ha continuato a cercarla e un giorno ha deciso di provare in un giardino poco distante, vicino a una scuola. Il cancello era chiuso, ma la ragazza ha chiamato con tutto il fiato che aveva in gola per fare in modo che la sentisse se fosse lì.

E indovinate un po’? Tita era proprio lì. Sentendo la voce della sua sorella umana, Tita è uscita dal nascondiglio forse per tutti i due mesi lontana da casa. Chissà che gioia per tutti i protagonisti di questa storia, finalmente felici per il lieto fine.

Fonte foto da video dell’utente TikTok juan_aguilar13

Gatta scomparsa da mesi, ritrovata dalla sorella umana poco distante da casa

Tutti erano felici e al settimo cielo per questo epilogo.

Fonte foto da video dell’utente TikTok juan_aguilar13

La scomparsa della micia aveva messo tutti in ansia, ma la sua piccola fuga è finita con un ritorno a casa.