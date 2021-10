Gattina insegue una donna che correva per chiederle aiuto e lei fa un gesto inaspettato

Cosa succede quando una piccola gattina insegue una sportiva? Succede che la ragazza in questione inizia a filmare lo strano incontro, cercando di dare una mano a quella che a prima vista potrebbe sembrare una micia abbandonata. Per poi scoprire, invece, che ha una casa e vive poco distante proprio da quella giovane, che alla fine fa di tutto per riportarla sana e salva alla sua famiglia.

Fonte foto da video di TikTok dell’utente lilstine19

Lunedì 13 settembre Lynnae, una giovane ragazza che vive nello stato della Pennsylvania, negli Stati Uniti d’America, ha deciso di condividere sui social un momento davvero molto dolce. Mentre correva, come fa ogni giorno, un dolce e adorabile gattino ha iniziato a inseguirla.

Il felino sembrava non volerne sapere di lasciarla andare. Più lei correva, più il gatto la seguiva. Subito ha pensato che potesse essere un micio in difficoltà, magari abbandonato in strada. E comunque non poteva ignorarlo, poteva aver bisogno di lei.

Lynnae vive in una città all’interno e adora fare sport in campagna. Adora la natura. E a quanto pare adora anche gli animali. Arrivando ad attirarli a sé, come è successo per questo gattino dalla pelliccia rossiccia.

Mentre correva, con la coda dell’occhio ha notato che la stava inseguendo. Dopo un po’ si è fermata per attenderla e il gatto non solo si è avvicinato, ma si è fatto anche prendere in braccio. Sono rimaste un po’ sul ciglio della strada a farsi le coccole.

Fonte foto da video di TikTok dell’utente lilstine19

Gattina insegue una sportiva e ritrova la strada di casa

All’inizio pensava che fosse un animale abbandonato. Ma in breve tempo ha scoperto non solo che viveva in una casa vicinissima, ma che aveva anche un fratello gemello.

Fonte foto da video di TikTok dell’utente lilstine19

Il video pubblicato sui social è stato un successo. Infatti ha ottenuto 4,5 milioni di visualizzazioni, 988.000 reazioni e migliaia di commenti.