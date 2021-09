Stupore misto a gioia infinita per Ashley Graham, nel momento in cui scopre di essere in dolce attesa di due gemellini, entrambi maschi

Ashley Graham, influencer e modella, diventata famosa in tutto il mondo per i suoi costanti messaggi di body positivity, è incinta per la seconda volta. Lo aveva annunciato qualche settimana fa tramite dei teneri scatti pubblicati sul suo profilo. Adesso lei e suo marito hanno scoperto cosa sta crescendo nella pancia. Si tratta di due gemelli.

Ashley è diventata, negli ultimi anni, un vero e proprio simbolo della lotta al body shaming. Lei e le sue curve hanno fatto il giro del mondo e hanno insegnato a tutti che si può stare in pace con sé stessi e con la propria fisicità, anche se non si è perfetti e non si ha un fisico statuario.

Nel febbraio del 2020, lei e suo marito sono diventati genitori per la prima volta. Il piccolo Isaac ha portato una gioia immensa nelle loro vite. Ma il corpo di Ashley è cambiato ancora.

Invece di abbattersi, la modella ha documentato ogni suo cambiamento sul suo profilo Instagram, infondendo grande sicurezza anche a tutte le altre donne come lei, belle e naturali.

Qualche mese fa, precisamente a metà luglio, Ashley Graham ha scoperto di essere incinta per la seconda volta. Anche questa notizia è stata accolta da lei e da suo marito con estrema felicità. Il tutto, ovviamente, è stato documentato sui social. Ecco le parole che aveva scritto l’influencer:

L’anno passato è stato pieno di piccole sorprese, grandi dolori, inizi familiari e nuove storie. Sto solo iniziando a elaborare e celebrare quello che questo prossimo capitolo significa per noi.

Ashley Graham aspetta due gemelli

Ieri, sempre sull’account Instagram di Ashley, è apparso un video che ha documentato il momento dell’ecografia. L’esame che ha svelato alla prossima neo mamma bis il sesso del nascituro che sta crescendo dentro di lei.

Con grande sorpresa, l’influencer ha scoperto che non si tratta di un bambino, ma ben due. Due gemellini, entrambi maschi. Il video è pieno di stupore, risate, ma anche di tata, tanta felicità. La famiglia si allargherà ancora e presto Isaac avrà due meravigliosi fratellini con cui crescere insieme e giocare.

