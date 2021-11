Questa è una storia davvero commovente, di una gattina che piange tutte le sere. È sconsolata e disperata e ogni volta che si mette di fronte alla foto della sua defunta padrona si lascia andare alla disperazione. Perché la sua mamma umana non c’è più. E lei non si dà proprio pace: sente tanto la sua mancanza.

La micia è letteralmente devastata per la morte della proprietaria. E si commuove ogni volta che si trova davanti alla sua foto. Ogni sera il rituale si ripete e la famiglia ha il cuore spezzato. La piccola vive in Thailandia e ogni notte piange disperata perché la sua mamma umana non c’è più.

Su Facebook l’utente Rong Servic ha raccontato cosa succede a casa sua da qualche settimana. L’uomo ha perso da poco la moglie ed è distrutto dal dolore. Proprio come la gattina di casa. L’animale domestico era particolarmente legato alla donna.

Ogni sera la donna prendeva la micina e la portava a dormire, aspettando che si addormentasse. Da quando lei non c’è più il gatto, rimasto orfano di mamma umana, soffre e il suo cuore trabocca di dolore per la gravissima perdita.

L’animale sa che lei non c’è più e soffre per questo. Ogni sera entra nella stanza dove c’è una fotografia della donna e piange. Sembra quasi volerle dare la buonanotte, a testimonianza del fatto che il loro amore è destinato a superare anche la morte.

Per la famiglia è un gesto straziante. L’uomo ha deciso di fotografare la micina davanti alla fotografia della donna morta per una malattia congenita per condividere la sua storia su Facebook, dove tutti si sono commossi fino alle lacrime.