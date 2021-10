Il protagonista di questa storia è un Irish Terrier di nome Duffy. Provate ad immaginare di dover vivere una vita senza riuscire a vedere le persone che amate o tutto ciò che vi circonda. È proprio quello che è successo a questo cagnolino, dopo che gli è stato diagnosticato il diabete.

Credit: Benjamin – YouTube

La malattia ha avuto terribili conseguenze sulla sua salute. Aveva 8 anni e nel giro di soli due mesi, Duffy ha perso la vista. I suoi proprietari avevano il cuore a pezzi, ma nonostante tutto non l’hanno mai lasciato da solo. Lo hanno sostenuto e accompagnato nella sua lotta contro la vita.

In circa tre-cinque mesi è passato da un cane di otto anni del tutto normale a un cane completamente cieco. Mi ha spezzato il cuore vederlo in quelle condizioni. Non era più in grado di riconoscermi e noi avevamo sempre condiviso tutto.

Così il proprietario del cucciolo inizia a raccontare al mondo la sua storia.

Abbiamo dovuto cambiare le sue e le nostre abitudini. Abbiamo dovuto cambiare molte cose in casa, al fine di semplificargli la vita. Anche se era ancora felice ed amorevole con noi, non era più lo stesso cane di prima. Spesso si mostrava spaesato e confuso.

Credit: Benjamin – YouTube

La fortuna è che oggi la scienza è arrivata molto lontana e i proprietari di questo cane non hanno mai perso la speranza. Hanno contattato i più noti esperti, finché non hanno trovato un veterinario qualificato che ha stabilito che Duffy fosse qualificato per un intervento chirurgico agli occhi.

L’intervento di Duffy

Benjamin, questo il nome del suo papà umano, non ha esitato nemmeno un secondo, anche se consapevole che l’intervento sarebbe stato molto costoso. Ma avrebbe fatto di tutto per migliorare la vita del suo amico a quattro zampe.

Così, il Veterinary Referral Center di Malvern, in Pennsylvania, ha sottoposto il cane alla complicata operazione. L’uomo ha ripreso in un video la reazione di Duffy dopo l’intervento. Un filmato che vale più di mille parole e che si è diffuso in tutto il mondo grazie ai social network.

Credit: Benjamin – YouTube

Per la prima volta dopo mesi di buio, il cane ha potuto rivedere quelle persone che tanto amava e la sua reazione è stata assolutamente commovente.

Duffy ha iniziato a scodinzolare felice e si è precipitato tra le braccia della sua amata famiglia.