Questa adorabile gattina sorride a chi entra nel rifugio nella speranza che qualcuno la noti e decida di portarsela a casa con se. Nella sua breve vita ha sofferto molto a causa di persone davvero crudeli. E ora è in cerca del suo riscatto, di una seconda possibilità di vita: chi potrà aiutarla a ritrovare la forza di credere in una vita migliore?

Nala è il nome di questa micia che vive nei Paesi Bassi. Lei passa le sue giornate a sorridere a tutti, anche se il suo passato è decisamente devastante. Una persona l’ha trovata incinta per strada e l’ha portata in una clinica veterinaria dove ha subito un cesareo d’urgenza: purtroppo solo un cucciolo è sopravvissuto.

I volontari di Dierenbescherming, un gruppo per la protezione degli animali, hanno deciso di accogliere nel loro rifugio mamma e cucciolino. Per fortuna il gattino è cresciuto forte e sano e ha trovato la sua casa per sempre in fretta. Mentre per la mamma bisognava aspettare che si riprendesse.

Nala non era un gattino qualunque e anche il sorriso che aveva sempre stampato in viso era provocato da una malattia della pelle e dal labbro leporino.

Gli diamo cibo ipoallergenico e sta molto meglio.

Queste le parole di Ineke Kamps, una volontaria del rifugio. Nonostante le sue condizioni, Nala si entusiasma ogni volta che qualcuno entra, per farsi notare e trovare una famiglia per sempre.

Gattina sorride a chi entra nel rifugio ed è entusiasta della vita

Quando entrano dei visitatori si agita, miagola, sta in piedi sulle due zampe posteriori fissando chi arriva e mantenendo quel sorriso eterno che non può conquistare. E se qualcuno la accarezza lei dà il via a grandi fusa di ringraziamento.

La casa perfetta per lei sarebbe una casa con un giardino (recintato), con esseri umani che sono molto a loro agio e che non hanno problemi con la loro dieta speciale. Va bene essere messo con altri gatti, ma avrà bisogno di un’alimentazione individuale.

E per fortuna questa casa piena d’amore è stata finalmente trovata!