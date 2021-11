Le gattine euforiche in piena notte ne combinano di tutti i colori. Sembra una storia già scritta, già letta e già vissuta da tutti coloro che condividono la loro vita con uno o più micetti che nelle ore notturne danno il meglio di loro. Come queste tre micette che, registrate dalle telecamere in piena notte, mostrano come si disturba il sonno della loro proprietaria. Davvero un incubo dormire con loro.

Fonte foto da video YouTube di SWNS

Siamo in Virginia, negli Stati Uniti d’America, dove Jennifer Bates, una giovane donna di 30 anni, ha deciso di installare in casa una telecamera per interni per poter registrare cosa facevano le tre gattine in sua assenza, quando era al lavoro.

Ma le telecamere non hanno solo testimoniato le attività delle micette durante la giornata. Hanno dato testimonianza di quello che le tre furbette combinano in piena notte, mentre la tutor tenta di dormire sonni tranquilli.

Jennifer Bates ha infatti potuto toccare con mano, con video a testimonianza di quello che diceva, quello che le tre gatte fanno di notte. Il filmato è stato poi condiviso su YouTube.

I gattini Tickle Butt, che ha 12 anni, Mittens, di 6 anni, e Megabreath, che invece ha solo 2 anni, hanno dimostrato al mondo intero, finendo sul web, come tenere svegli i proprietari di notte con una routine davvero eccessiva di attività.

Fonte foto da video YouTube di SWNS

Gattine euforiche tengono sveglia la donna di 30 anni dandole il tormento

Le piccole gattine corrono avanti e indietro, giocano di continuo insieme e rendono il momento della messa a letto davvero una missione impossibile in quella casa.

Fonte foto da video YouTube di SWNS

Le scene sono divertenti e hanno raggiunto centinaia di visualizzazioni e commenti. E adesso siate sinceri: quanti ogni notte sono nelle stesse condizioni di Jennifer per mici davvero indemoniati?