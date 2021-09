Il gatto innamorato farebbe di tutto per mettersi in mostra dalla sua amata e farla capitolare. Ogni giorno le fa visita e vorrebbe tanto starle accanto e farle le coccole. Ma a quanto pare la micia che gli ha rubato il cuore ha deciso di ignorarlo. Proprio non ne vuole sapere niente e respinge con forza le sue avance. Che romanzo triste.

Questa è una storia d’amore struggente, che speriamo si concluda con un lieto fine. Se non altro per la perseveranza del corteggiatore che non salta un giorno e si presenta puntuale alla finestra della casa in Irlanda dove vive la bellissima Daisy, una gattina che ha saputo conquistare il suo cuore.

Bella, longilinea, ha fascino da vendere e molti gattini nel quartiere le fanno la corte, presentandosi alla finestra di casa sua e cercando di attirare l’attenzione. E tra questi ce n’è uno che non demorde mai, anche se Daisy non lo degna neppure di uno sguardo.

Will Murphy è l’umano che vive con Daisy e che ha deciso di raccontare la sua storia. Nonostante abbia molti pretendenti, lei non gioca con nessuno di loro. Se ne sta in casa e li guarda con sufficienza. E ce n’è uno che è abbastanza insistente: ogni giorno arriva nel patio e spera di stare con lei, ma finisce sempre per fare due chiacchiere con il suo papà umano.

Non sa chi sia e da dove arrivi, ma ha deciso di chiamarlo Silken Thomas. Una volta ha pure provato a spiegargli che Daisy non ne vuole proprio sapere di lui e a quanto pare il micio innamorato non l’ha presa molto bene.

Il gatto innamorato farà mai capitolare la sua bella?

Riuscirà Silken Thomas a far innamorare la sua bella Daisy?

Potrebbe provare a farsi amico il suo papà umano, ma non è che ha proprio iniziato col piede giusto.

