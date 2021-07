Con quale cuore, se mai queste persone ne hanno uno, si possono lasciare cinque gattini abbandonati in un sacco a morire sul ciglio di una strada? Non riusciremo mai a capacitarci di quanto crudele possa essere l’animo umano, nel compiere atti così crudeli e senza scrupoli nei confronti di povere creature innocenti.

Tangkwa Tanthadilok su un gruppo Facebook ha deciso di condividere una storia che ha lasciato tutti senza parole. Stava rientrando in casa quando a un certo punto ha deciso di guardare in strada.

Sul ciglio della strada si è accorto della presenza di cinque povere creature, abbandonate al loro destino, come se fossero oggetti vecchi da buttare via. Ma si tratta di esseri viventi, condannati a morte certa, visto che in quelle condizioni dei cuccioli non possono sopravvivere.

Una persona meschina li ha messi nei sacchi e li ha messi via in mezzo a una strada. Forse un angelo dal cielo ha mandato questa persona per poter dare aiuto a queste povere anime bisognose di tutto.

Dopo aver pubblicato il racconto della loro storia, tutti gli utenti dei social network lo hanno incoraggiato e gli hanno dato il loro supporto. Tutti si chiedono se per caso non ci sia mamma gatta in giro, ma lui non l’ha mai vista.

Chi può aiutare questi gattini abbandonati in un sacco?

Adesso i cinque micini sono al sicuro. La persona che li ha trovati, anche se non naviga nell’oro e anche se non ha sempre tantissimo tempo, non si è tirato indietro e ha deciso di dar loro una mano. Non si può voltare lo sguardo dall’altra parte di fronte a situazioni del genere.

Ora la speranza è che qualcuno aiuti quest’uomo e decida di adottare i cinque gattini bisognosi di amore, di una famiglia e di una casa per sempre dove poter crescere serenamente e felici.