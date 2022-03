A New York gli inverni possono essere molto freddi e le temperature possono farsi molto basse. Questa mamma felina ha preso una decisione davvero difficile per salvare i suoi piccoli. Dopo aver preso i gattini e averli lasciati alla finestra di una casa, mentre fuori la neve era dappertutto, l’animale si è allontanato. Aveva messo al sicuro i piccoli. Ma dopo due mesi si è ripresentata per essere salvata anche lei.

Renee Becerra si prende spesso cura dei gatti del vicinato. Quel mattino si svegliò sentendo dei graffi alla finestra. C’era un gatto in piedi nella neve con accanto i suoi cuccioli. La mamma cercava un posto caldo per i piccoli. Quando ha aperto la finestra per accoglierli, però, l’animale è fuggito, lasciandoli lì.

Renee Becerra sapeva che la mamma voleva che lei si prendesse cura di loro. E così ha fatto. In seguito ha anche creato un rifugio invernale con coperte e cibo per gatti, così da accogliere i micini sperando che un giorno mamma gatto sarebbe tornata da loro.

Ben presto i gattini sono diventati parte della famiglia. Ma la ragazza e il fidanzato hanno sempre sperato che la mamma potesse tornare da loro. Non sapevano dove fosse finita. Così la coppia ha deciso di affidare i mici all’American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) per aiutarli a trovare una casa perr sempre.

Poche settimane dopo, però, dopo un’altra tempesta, Renee si svegliò la mattina con il rumore di graffi alla finestra. Era la mamma gatto, nella stessa posizione in cui l’aveva vista l’ultima volta.

Gattini lasciati alla finestra: la mamma torna da loro

Qualcuno l’aveva già aiutata e infatti ora era stata sterilizzata. La coppia l’ha fatta entrare, lei era nervosa, ma ben presto si è calmata e ha iniziato a fare le fusa.

Hanno portato la gatta dal veterinario e ora i due fidanzati stanno pensando di tenerla con loro e darle la sua casa per sempre che si merita.