Questa è la storia di alcuni poveri gattini salvati da una barca abbandonata, grazie alla polizia che stava controllando un altro mezzo abbandonato nello stato di Washington. A quanto pare non è insolito trovare delle barche abbandonate, spesso vicino all’acqua, ma anche scaricate sul ciglio della strada, persino nei parchi o in case disabitate.

Fonte Pixabay

Scaricare barche è ovviamente illegale. Ma la polizia ogni giorno si trova a dover affrontare situazioni del genere. Capita però di rado che gli agenti si trovino di fronte vite da salvare, in questo caso dei dolci micini.

L’agente Sage Schafer stava controllando una barca che era stata abbandonata sul lato di una strada interstatale. Il poliziotto e il supervisore, come prevede il protocollo, stavano facendo un inventario di quello che era presente sul mezzo. Quando hanno sentito un debole grido di aiuto.

La barca doveva essere lì da più di 24 ore, forse era caduta dai blocchi su cui era stata posizionata e tutto quello che conteneva stava uscendo. Gli agenti mai si sarebbero aspettati di trovare dentro dei gattini bisognosi di aiuto.

Gli agenti hanno impiegato diversi minuti per trovare i quattro minuscoli micini. Non potevano lasciarli lì, mamma gatta in giro non si vedeva e così hanno salvato i quattro orfani.

Fonte Twitter Trooper John Bryant

Come stanno i gattini salvati da una barca?

Gli agenti hanno subito contattato un soccorritore di animale locali. La donna risponde al telefono 24 ore al giorno per situazioni di emergenza come questa: si è subito data da fare per prendersi cura dei gatti.

Fonte Twitter Trooper John Bryant

Al momento se ne occupa lei, perché sono troppo piccoli e hanno bisogno di controllo costante e di poppate continue, di giorno e di notte. Ma appena saranno cresciuti e appena le loro condizioni lo permetteranno, saranno dati in adozione: troveranno sicuramente subito la loro casa per sempre.