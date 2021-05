Gattino abbandonato disperato miagola e ringhia alla porta per chiedere aiuto

Qualcuno la aprirà per dargli soccorso?

Il gattino abbandonato è disperato. Nessuno si preoccupa di lui e si prende cura delle sue necessità ed è per questo che lui ha deciso di tentare il tutto e per tutto. Così si mette a miagolare e a ringhiare di fronte a una porta, nella speranza che qualcuno possa dargli una mano. Ci sarà dall’altra parte qualcuno disposto a dargli l’aiuto necessario?

Fonte Pixabay

Questo poveroo micino da più di un mese viveva una vita di inferno. Non aveva di che nutrirsi, nessuno si prendeva più cura di lui ed era destinato a morire di stenti. Era rimasto prigioniero in una casa in un palazzo a Pont-Audemer nella regione dell’Eure (Francia).

I vicini hanno raccontato che da due mesi quell’appartamento era disabitato. Gli inquilini se n’erano andati via e aveva lasciato dentro Lizy, una povera gattina di appena un anno. Ogni giorno piangeva e miagolava disperatamente alla porta per chiedere aiuto ed essere portata via da lì.

Per fortuna alcuni vicini si sono interessati a Lizy. Hanno subito chiamato la Fondation 30 Millions d’Amis, che è intervenuta prima che la situazione avesse un tragico epilogo. Quando sono arrivati la situazione era davvero terribile.

La disperazione della gattina era evidente. Chissà da quanto tempo non mangiava e non beveva. Per fortuna ogni tanto i vicini riuscivano a darle qualcosa, passando il cibo sotto la porta e versando un po’ d’acqua. Ma non potevano andare avanti così.

Gattino abbandonato disperato salvato dai vicini e dai volontari

I veterinari hanno detto che se i vicini non avessero contribuito in quel modo alla sua sopravvivenza, probabilmente Lizy sarebbe morta molto tempo prima. I volontari hanno anche chiamato i proprietari, che hanno commesso un crimine.

Per evitare conseguenze, l’hanno data in adozione alla fondazione, così l’associazione potrà trovarle una nuova casa per sempre. Se la merita proprio.