Piddlesticks è una dolce gattina diventata famosa sul web per via del suo aspetto. La sua storia è iniziata quando, un giorno, una donna di nome Lauren Thomson si è recata al rifugio della città di Richmond, in Virginia, per adottare un gatto.

Dopo aver fatto amicizia con diversi felini ospiti nella struttura, la donna ha notato due tristi occhioni che la stavano fissando. Era un gatto soriano, aveva una faccia strana e la lingua di fuori.

Ho sentito qualcosa, non so descriverlo. Così ho subito chiamato i volontari e chiesto informazioni.

A quel punto, l’adottante ha scoperto che Piddlesticks era arrivata al rifugio con una mascella rotta, a causa delle probabili botte ricevute da qualche persona crudele. Era incinta e aveva diverse lesioni sul corpo. Ma grazie ad un intervento chirurgico e alle cure dei ragazzi, era tornata a stare bene. Il suo aspetto la rendeva unica e speciale.

L’adozione di Piddlesticks

Una deformità fisica che di certo non infastidiva Lauren, ma che sapeva che non sarebbe stata di gradimento a nessun’altra famiglia. Così, guidata dal suo cuore, ha deciso di adottarla senza esitare.

Il primo giorno a casa era confusa, ma abbiamo legato subito e siamo diventate inseparabili. Sale sue mie ginocchia, mi guarda e aspetta le mie coccole. Ogni volta che la guardo, il mio cuore si riempie d’amore. Sebbene abbia 9 anni, ha ancora l’atteggiamento di un giovane gatto.

Dopo l’adozione, Lauren ha deciso di condividere un video della gatta sui social e in poco tempo, è diventata una vera e propria star di TikTok.

Da quando l’ho adottata, la maggior parte dei suoi denti sono stati rimossi, ma è una bambina felice e conduce una vita normale. È l’animale più dolce del mondo e non riesco a immaginare la mia vita senza di lei.

Nonostante il suo brutto passato, oggi questa dolce micia ha una vita meravigliosa e non ha più nessun motivo di avere paura, perché sa di essere amata e protetta! Una storia meravigliosa che merita di essere conosciuta!