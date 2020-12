Gattino abbandonato trova rifugio sopra un sacchetto di plastica in autostrada, sopra la neve: il video

Questa è la storia del povero gatto salvato in autostrada. Una donna di buon cuore lo ha trovato in difficoltà e non ci ha pensato su due volte, andando a dargli una mano e rischiando la sua stessa vita per quel povero randagio. Il povero micino aveva trovato rifugio all’interno di un sacchetto di plastica.

Questa volontaria, che si occupa ogni giorno di salvare i poveri animali in difficoltà, era stata chiamata per un intervento, quando per strada si è accorta di un povero gatto disteso in mezzo all’autostrada.

Il povero micio rischiava di morire per ipotermia, viste le basse temperature di questi giorni. Ma anche di finire sotto un’auto in corsa. La donna non ci ha pensato su due volte ed è intervenuta per poterlo aiutare.

Era una giornata molto fredda, quando la donna, a inizio dicembre, stava facendo un intervento per l’associazione Michigan Humane, con sede a Detroit. Strada facendo Tiffany ha intravisto una piccola figura distesa su un sacchetto di plastica arancione in mezzo alla neve.

Il gatto si trovava in pericolo, nella corsia centrale tra le due carreggiate dell’autostrada. Rischiava di morire e per questo Tiffany si è fermata per salvarlo, caricandolo in macchina e tenendolo al calduccio, prima di portarlo dal veterinario.

Come sta il gatto salvato in autostrada dalla volontaria?

Il veterinario lo ha visitato e ha trovato il gattino in buona salute. Dopo il suo salvataggio ha iniziato a fare le fusa e da allora Lodge, questo il nome del micino di quattro mesi, non ha più smesso di farlo.

Potrà andare in adozione e già diverse famiglie si sono messe in contatto con l’associazione di volontariato per adottare il micio. Il team sta esaminando tutte le domande per scegliere la casa per sempre migliore per lui.