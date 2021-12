Tutti vorrebbero avere come miglior amico Elvis, il gattino che apre le birre con i denti. Da quando la sua storia è approdata sui social network, diventando in breve tempo virale, in molti hanno tentato con scarsi risultati di convincere i propri mici a fare lo stesso. Ma quando uno ha una dote innata, non è detto che altri abbiano la stessa fortuna.

Fonte foto da video su Twitter di El Espectador Chimborazo

Elvis è un gatto russo che ha incantato tutti online per il suo talento. Il micio riesce ad aprire le bottiglie di birra, stappando il tappo, semplicemente usando i denti. Una gioia per la sua proprietaria, una ragazza di 18 anni, Eva Ansimova, che vive con lui a Novokuznetsk, nella Siberia sud occidentale.

La ragazza, visto il talento del suo adorabile micio, con cui condivide casa e vita, ha deciso di realizzare un video mentre è intento a stapparle una birra. Il filmato ha poi deciso di condividerlo sul suo account TikTok, dove è diventato in breve tempo popolare.

Ripreso poi da Twitter, il video è stato accompagnato da una didascalia che racconta le sue gesta:

Questo gatto ha una speciale abilità: lui riesce ad aprire una bottiglia di birra chiusa usando solo i suoi denti.

Poi l’account El Espectador Chimborazo che ha ripreso il video TikTok della proprietaria di Elvis lancia la sfida:

E cosa sa fare di straordinario il tuo gatto?

Gatto apre la birra con i denti, il video diventa virale su TikTok e online

Eva ha detto che ogni volta che apriva la sua bottiglia di birra, il suo gattino Elvis cercava di fare lo stesso con i suoi denti. Finché una volta non ci è riuscito.

Il video di Elvis che apre la birra supera i 3 milioni di visualizzazioni di TikTok, con migliaia di like!