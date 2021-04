Gattino bloccato in autostrada: donna si ferma per salvarlo

Questa è la storia del povero gattino bloccato in autostrada, che è stato salvato dal coraggio e dalla prontezza di riflessi di una donna. Mentre era alla guida della sua auto, si è accorta di qualcosa di strano e ha subito chiesto aiuto agli agenti, per poi scoprire che si trattava di un povero micio in difficoltà su una strada molto trafficata.

Fonte Pixabay

Kristyn Gamblain si trovava in strada per andare al lavoro. A un certo punto è stata distratta da qualcosa che si muoveva a malapena alla base di una delle barriere dell’autostrada: una piccola palla nera, cosa poteva essere?

La donna ha visto quella piccola palla nera solo per qualche istante, prima che sparisse nel nulla. Mentre continuava per la sua strada non smetteva di pensarci: forse era un piccolo gattino in difficoltà bisognoso di aiuto.

Kristyn Gamblain non ne era sicura, ma nel dubbio è tornata subito indietro. Perché se si trattava davvero di un animale in difficoltà, era suo dovere occuparsene.

Ricordare il punto esatto in cui l’aveva visto era difficile, quindi andò piano per strada, ritrovando ben presto quella piccola palla di pelo sul lato della strada.

Gattino bloccato in autostrada: come aiutarlo?

Scesa dall’auto Kristyn si è subito resa conto che si trattava davvero di un gattino bloccato nel cemento, tra una barriera dell’autostrada e l’altra. Non poteva credere che fosse ancora vivo.

Mentre si trovava lì, un’agente si è fermata per assistere. E dopo pochi minuti sono riuscite insieme a toglierlo dai guai. L’agente ha chiesto alla donna se avesse avuto intenzione di tenerlo. E lei ha risposto sì, subito, senza esitare.

Kristyn non solo ha salvato quel gattino che sarebbe sicuramente morto, ma gli ha dato anche la sua nuova casa per sempre, dove vivrà al sicuro coccolato e amato per il resto della sua vita.