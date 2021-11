Questa è la storia di Oscar, un povero gattino con il cuore spezzato perché non riesce a trovare una famiglia amorevole che possa ospitarlo in una casa che sia davvero per sempre. I volontari non ci potevano credere quando per la terza volta Oscar è stato riportato indietro al rifugio dalle persone che avevano detto che se ne sarebbero prese cura.

Fonte foto da video Facebook di RSPCA Burton upon Trent & District Branch

Oscar è un adorabile gattino arancione di 10 anni che per la terza volta ha fatto ritorno al rifugio RSCPA di Burton, città degli Stati Uniti d’America. L’ultima famiglia lo aveva accolto con entusiasmo dopo che in molti avevano condiviso la sua storia sui social.

I volontari speravano che fosse la volta buona, dal momento che Oscar era già stato adottato altre due volte e i proprietari lo avevano sempre riportato indietro senza fornire ulteriori motivazioni sulla decisione di riportarlo al rifugio. I caregiver in cuor loro erano consapevoli che il gatto di 10 anni aveva bisogno di una famiglia.

La famiglia era interessata fortemente e Oscar, alla sua terza opportunità, era raggiante il giorno in cui ha lasciato il rifugio con i suoi nuovi proprietari. Ma pochi mesi dopo la famiglia si è presentata di nuovo per riportare indietro il micio.

Il “gatto indesiderato” come è stato soprannominato è di nuovo senza casa. E nessuno riesce a capirne il motivo, visto che Oscar è affettuoso, sta bene con tutti e ama anche giocare. Perché si stancano tutti di lui?

Fonte foto da video Facebook di RSPCA Burton upon Trent & District Branch

Gattino con il cuore spezzato cerca disperatamente qualcuno che non lo riporti indietro come un pacco postale

I volontari sperano in una nuova adozione del cuore che sia per sempre.

Oscar è alla sua terza stagione con noi da settembre, essendo stato riportato indietro a causa della sua natura (a volte esuberante). Oscar è un buon compagno di compagnia, è estroverso, avventuroso e amichevole. Sì, AMICO!! Fa le fusa con entusiasmo quando ci vede al mattino, è tutt’altro che timido o nervoso con le persone. Tuttavia, a volte ha mostrato un lato aggressivo e ha momenti imprevedibili.

Fonte foto da video Facebook di RSPCA Burton upon Trent & District Branch

Chi vuole dargli un’opportunità?