Potreste mai pensare di vedere un video di un gattino che gioca con un cane di razza Husky? Un minuscolo e indifeso felino che si diverte a stuzzicare un enorme cane di razza Husky. Se la risposta a questa domanda è no, allora oggi siamo pronti a sorprendervi.

Perché i protagonisti del video che negli ultimi giorni sta facendo il giro del web sono proprio un minuscolo gattino e un enorme cane. Innanzitutto, è bene lanciare un messaggio. L’antica credenza che vede cani e gatti come acerrimi nemici altro non è che un mito che ormai è arrivato il momento di sfatare.

Perché con i giusti accorgimenti e senza affrettare i tempi, questi due animali di specie diversa non solo possono andare d’accordo, ma possono anche stringere bellissimi legami di amicizia. Qualche esempio? C’è la storia del cane eroe che ha trascinato un gatto nel cortile. O ancora la storia del cane che ha salvato la vita ad un gatto in grave pericolo.

Insomma, è arrivato il momento di dirlo ad alta voce: cane e gatto possono convivere e possono anche diventare grandi amici. E il video del gattino che gioca con il cane di razza Husky può dimostrarvelo.

Come detto, si tratta di uno degli ultimi video a tema amici a quattro zampe che ha fatto il giro del web. Inutile ripetere che la vita degli animali è cambiata con l’avvento dei social network. Un po’ perché con la potenza dei vari Facebook e Instagram gli animali in cerca di casa riescono a trovare una famiglia con più facilità.

Un po’ perché sono tantissimi i cani e i gatti che ormai sono delle vere e proprie star sul web. Magari grazie al loro aspetto particolare, oppure grazie ad un comportamento simpatico e divertente prontamente ripreso in un video.

Esattamente come questo gattino che gioca con il cane, l’ultimo video virale. Nelle immagini si vede un gattino davvero minuscolo alle prese con un enorme cane di razza Husky. Il felino non si mostra affatto spaventato dalla differenza di stazza. Il gattino è grande poco più di una zampa del cane! Ecco quindi il video del gattino che gioca con un cane di razza Husky.

dog husky and very cute kitten playing outside 😺

Silly cat 🎥😻 https://t.co/It58sC2QKJ pic.twitter.com/NPB8flTWgB

— Cats Heavenly (@CatsHeavenly) January 18, 2020