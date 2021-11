Regalare un animale domestico a una persona anziana è sempre una scelta giusta, perché può fare compagnia e dare quel senso di accudimento che spesso manca a chi è in là con gli anni. Lo dimostra questa storia, con l’idea di dare un gattino in regalo all’anziana donna, che lo accoglie tra le lacrime, perché è davvero felice di aver avuto quel dono.

L’adorabile scena ci arriva dal giorno di Natale del 2016. La donna anziana lo sta trascorrendo con la sua famiglia e, arrivato il momento dei regali, lei rimane sorpresa di fronte a quella scatola che le viene portata mentre è comodamente seduta sulla sua poltrona.

La donna riceve infatti in dono una scatola natalizia. Quando la apre non può credere ai suoi occhi: dentro c’è un bellissimo gatto nero, pronto ad allietare le sue giornate e a farle compagnia.

Il video della consegna del regalo speciale è stato poi condiviso successivamente dal figlio della donna, per raccontare la sorpresa della mamma anziana di ricevere un dono così unico, che lei proprio non si attendeva. Chissà cosa pensava ci fosse in quella scatola.

La gioia è palpabile nel volto della donna, che non si aspettava proprio di ricevere in dono un amico con cui condividere le lunghe giornate. Tutti erano commossi per la sua reazione. E anche chi successivamente ha visto il video non ha potuto trattenere le lacrime.

Il gattino in regalo per Natale fa felice la donna anziana

La donna, dopo aver visto il micio nero, si è messa a baciarlo e ad abbracciarlo. Avrà un figlio piccolino e peloso di cui prendersi cura. E anche lui farà lo stesso con lei.

Il video ha raccolto oltre 29 milioni di visualizzazioni, 1,4 milioni di reazioni e migliaia di commenti.