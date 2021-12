Il povero gattino perso tra le rocce era in difficoltà. Non riusciva più a trovare la via d’uscita per mettersi in salvo. Da solo non ce l’avrebbe mai fatta. Per fortuna ci ha pensato un uomo a salvarlo, dopo aver visto che era in difficoltà. Non pago di questo, il suo angelo custode ha fatto anche in modo di trovargli una casa per sempre.

Il micetto era nascosto tra due grandi sassi, al largo della costa australiana. Era il mese di marzo, quando un uomo ha visto questa creatura dalla pelliccia rossa che non riusciva a venir fuori da quel rifugio vicino a un ruscello dal quale forse non riusciva più a uscire.

Con l’aiuto di un soccorritore dell’ONG ‘Best Friends Felines’, di Brisbane (Queensland), l’uomo lo ha tirato fuori, portandolo in un rifugio dove il piccino è stato rifocillato, curato e coccolato. Ne aveva bisogno.

Il gatto era pieno di pulci e pesava solo 225 grammi, quando il suo peso doveva essere almeno tre volte tanto. Aveva all’incirca 6 settimane di vita e davvero molto magro. I volontari hanno cercato altri gattini nella zona o magari la mamma, ma niente da fare, era solo al mondo.

Questo cucciolo era solo, spaventato e affamato.

Lo hanno chiamato Mufasa, come il personaggio della Disney. In una settimana si è ripreso. Era un combattente.

Gattino perso tra le rocce, la sua nuova vita

Avrebbe dovuto essere circa tre volte (la sua taglia), ma la grande notizia è che sta ingrassando e ora ha 320 grammi. Ha la metà del peso che dovrebbe avere, quindi siamo entusiasti che stia guadagnando così tanto e riacquistando forza ed energia.

Mufasa aveva paura delle persone, ma ora si è abituato alla loro presenza. Grazie all’intervento dell’uomo, ora Mufasa ha anche una casa per sempre dove crescere con amore. Ed è tutto merito di chi non si è voltato dall’altra parte.