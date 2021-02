Gattino premuroso vede il bimbo che si stava arrampicando sul balcone e capisce il pericolo: nel video vedrete cosa fa per salvarlo

Questa è la storia di amicizia tra un bel micino e il suo piccolo fratellino umano. Vivono insieme da qualche tempo e il felino ha sempre cercato di proteggere come meglio può quel piccolo cucciolo d’uomo, per tenerlo lontano dai pericoli. Il gatto premuroso impedisce in un video al bambino di arrampicarsi sul balcone.

Fonte Pixabay

Margarita Pereira è una donna che vive a Barranquilla, la capitale del dipartimento atlantico della Colombia. Insieme a loro in famiglia vive anche un dolce e tenero gattino, che recentemente ha dimostrato di essere iper protettivo con il bambino di casa.

La donna, in un paio di video condivisi su TikTok, infatti, ha mostrato una scenetta davvero particolare che ha per protagonisti proprio il figlio, che si chiama Paulo, e il gatto di casa, che tenta in tutti i modi di proteggere quel piccolo bambino curioso.

Paulo è molto incuriosito dalla ringhiera del balcone di casa. Mentre cerca di tirarsi su, però, il piccolo è ostacolato dal gatto di casa, che cerca di proteggerlo, perché l’animale domestico è lì per dirgli quanto potrebbe essere pericoloso.

Il gattino ha un istinto protettivo nei confronti di Paulo. Quando il piccolo si alza in piedi, lui con le zampe colpisce le sue manine per farlo desistere, fino a quando non smette di essere interessato a quel gioco che potrebbe rivelarsi pericoloso.

Fonte TikTok margaritapereira1

Il gatto premuroso che protegge il bambino commuove tutti quanti

Il video è stato condiviso su TikTok e in poco tempo ha ottenuto più di un milione di visualizzazioni e migliaia di like, per la tenerezza di queste immagini che arrivano diritte al cuore.

Fonte TikTok margaritapereira1

Paulo e il micino sono migliori amici e lo saranno per sempre. Il gatto sarà sempre al suo fianco per proteggerlo da ogni male e da ogni pericolo. Se non è amore questo!