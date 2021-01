Gattino ragdoll si fa adottare dal vicino di casa dopo essere stato abbandonato durante un trasloco

Letteralmente, il protagonista di questa storia dopo essere stato abbandonato si è presentato alla porta della casa accanto per trovare una nuova famiglia. Il gattino ragdoll si fa adottare dal vicino di casa e non è un modo di dire. Ma non stentiamo a credere che un micio possa essere arrivato a tanto, perché quando si mettono in testa qualcosa, difficile che non la portino a termine.

Fonte Pixabay

Durante un trasloco, una famiglia che prima viveva nello stato della Virginia, negli USA, ha deciso di lasciare indietro il suo gattino, senza preoccuparsi della fine che avrebbe fatto. Ragdoll, questo il suo nome per la razza a cui appartiene, era solo a vagare nel quartiere.

Non sapeva dove andare, ma a un certo punto Ragdoll ha avuto un’illuminazione. Si è semplicemente presentato davanti alla porta di un vicino di casa. Non sapeva che così facendo avrebbe trovato la miglior famiglia di sempre. O forse lo sapeva benissimo.

Debbie Harris lavora infatti come volontaria adottiva. Ha subito accettato di prendersi cura del gattino in via provvisoria: dopo aver portato il micio dal veterinario, ha anche scoperto che aveva un’infezione respiratoria, che hanno prontamente curato.

Il gatto di 5 anni oggi si chiama Valentino. Adora giocare questa bella palla di pelo e ha energie da vendere. Il suo passatempo preferito è correre e scorrazzare in giro per casa. Che è diventata per sempre, visto che alla fine Debbie lo ha adottato.

Gatto si fa adottare e ha altri due fratelli

Valentino vive con Jojo e Lil Man e tutti sono innamorati follemente di questo micio che era stato abbandonato. Anche perché sa come farsi amare. È persino riuscito a farsi adottare!

Di sicuro l’intraprendenza non manca al gattino abbandonato, non credete? Valentino è entrato nel cuore della sua nuova casa e ha trovato la famiglia dei suoi sogni.