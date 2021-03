Gattino randagio cieco e malato chiede disperatamente aiuto ma nessuno lo salva

Questa è la storia del povero gattino randagio cieco e malato che disperatamente chiedeva aiuto miagolando con tutta la voce che aveva. Ma tutti quelli che sono passati accanto a lui hanno fatto finta di niente, ignorandolo completamente. Fino a quando non ha incontrato una persona di buon cuore che lo ha salvato.

Il povero gattino orfano gravemente malato e incapace di salvarsi da solo nella sfortuna ha avuto la fortuna di incontrare due persone che sono delle vere e proprie amanti degli animali, che vanno in cerca di felini randagi per salvarli e aiutarli.

Un giorno Stoyan e Dessy si trovavano vicino allel oro abitazioni quando a un certo punto si sono accorte del grido di aiuto lanciato dalla povera orfana bisognosa di tante cure.

Stoyan e Dessy hanno subito preso in braccio la povera gattina cieca e impaurita, chiedendosi come nessun altro avesse fatto niente per poterla soccorrere. Era piccola, terrorizzata, indifesa e la pancia era gonfia.

Gli occhi erano chiusi a causa di un’infezione, aveva fame e rischiava di finire sotto un’auto. Il tutto nell’indifferenza delle persone che l’hanno completamente ignorata.

Gattino randagio cieco e malato finalmente al salvo

Il gattino si è addormentato tra le mani di Dessy e si è svegliato solo quando sono arrivati dal veterinario. Grazie all’aiuto dei medici il micino ha potuto finalmente gli occhi. I medici hanno pulito la micina e l’hanno aiutata con le infezioni. Gli occhi sono parzialmente aperti e adesso finalmente può vedere il mondo.

Dessie e Stoyan si sono assicurati che il gattino ricevesse tutte le cure mediche di cui aveva bisogno, comprese le sue vaccinazioni. Ora vive con loro e queste persone di buon cuore stanno facendo tutto il possibile per farla sentire più sicura e felice possibile. E certamente sarà così visto l’amore che la coppia ci mette!