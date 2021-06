Questo povero gattino randagio ha avuto un incidente che avrebbe potuto costargli la vita. Cadere all’interno della macchina della segheria, con tutti gli operai sotto choc per quello che era accaduto. Per fortuna tutti hanno avuto la prontezza di riflessi di intervenire, per portarlo il prima possibile dal medico veterinario per poterlo curare.

Fonte Pixabay

Questa è la storia di Hermione, una povera gattina randagia che ha avuto un bruttissimo incidente nella città di Andria, che fa parte della provincia di Barletta-Andria-Trani, in Puglia, in Italia. Probabilmente stava semplicemente cercando del cibo quando è caduta dentro il macchinario.

Fortunatamente uno degli addetti della fabbrica ha notato tutta la scena ed è subito corso ad aiutare la povera micina. Purtroppo non è riuscito ad arrivare in tempo per evitare che il viso del gattino venisse completamente sfigurato. Ma giusto in tempo per evitare che morisse in quel tragico incidente.

Il lavoratore e i suoi colleghi hanno subito portato alla clinica veterinaria Andriavet, dove i medici veterinari sono riusciti a salvargli la vita.

Quando gli animali vengono lasciati per strada, nella loro ricerca di cibo per sopravvivere, a volte possono rimanere intrappolati nei luoghi più inaspettati.

Queste le parole dette dall’uomo che ha di fatto salvato quella piccola creatura senza una casa e senza una famiglia.

Gattino randagio ha un incidente ma gli operai gli salvano la vita

Secondo quanto riferito dal portavoce del rifugio per animali dell’Enpa della città pugliese, dove il gatto si trova ospite, gli operai l’hanno portata gravemente ferita in clinica. Ma con una cura antibiotica è riuscito a riprendersi a poco a poco.

Hermione ha molti segni indelebili sul suo corpo, ma è vivo. Ha perso completamente le sue capacità visive, aveva fratture al naso, al cranio e alla bocca, ma è un micio adorabile. Adesso è in buone mani, è felice e grata a tutti coloro che si sono presi cura di lei al rifugio. Alla fine ha trovato una casa per sempre: Annarita Distaso le darà tutto l’amore di cui ha bisogno.