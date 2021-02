Gattino randagio trova rifugio per i cuccioli nel cortile

Il povero gattino randagio, in attesa di qualcuno che potesse cambiare la sua vita per sempre, ha trovato un rifugio assolutamente sicuro per i suoi cuccioli in un cortile. Poi inaspettatamente qualcuno è arrivato per poter porre fine all’incertezza e dare una mano a quelle povere creature che avevano bisogno di soccorso.

Fonte Pixabay

La scorsa settimana a Perth in Australia una famiglia ha trovato un’inaspettata sorpresa all’interno del suo cortile. Dentro una borsa degli attrezzi posizionata all’esterno, infatti, hanno scoperto una dolce cucciolata di gattini.

Quello che hanno scoperto i proprietari di quell’abitazione era che una gatta randagia aveva bisogno di trovare un posto sicuro per i suoi cuccioli. E ha pensato che quello fosse il luogo migliore dove lasciarli, prima di andarsene via.

Purtroppo i proprietari di casa non potevano tenere i gattini perché avevano in casa un cane. Così hanno deciso di contattare Tara Hatch, la fondatrice di The Mad Catters Inc., per chiedere aiuto per quei micini.

I volontari speravano di poter salvare anche la mamma e così hanno allestito una trappola per poterla far tornare dai suoi cuccioli. Non volevano arrendersi e hanno fatto bene, perché dopo due notti sono riusciti a riunire la mamma ai cinque gattini.

Gattino randagio e cuccioli trovano una casa

La gatta, chiamata Bella, era molto timida ed evitava il contatto visivo con le persone. Ma era felice di poter di nuovo essere insieme ai suoi cuccioli. Li ha subito riconosciuti, dando loro il latte e prendendosi cura di ognuno.

Bella ora è al sicuro e i mici sono felici di avere di nuovo la mamma accanto. Tutti vivono in una casa sicura e si fidano di quella famiglia che si sta prendendo cura di loro.

Bella e i cuccioli sono curati, amati e possono di nuovo fidarsi delle persone. I cuccioli stanno crescendo giorno dopo giorno e sono così adorabili!