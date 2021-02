Morta bambina di 12 anni, una vita spezzata troppo presto: “Ha salutato la sua mamma e il suo papà per l’ultima volta”

Imola, bambina di 12 anni muore dopo aver contratto il Covid-19. La piccola era affetta da altre patologie, con le quali lottava fin dalla nascita ed era costretta alla sedia a rotelle, ma la sua vita non era in pericolo prima di contrarre quel mostro di virus, che ha stravolto la vita del mondo intero.

Dopo la positività al tampone, le condizioni della bambina sono man mano peggiorate. I medici hanno deciso di trasferirla all’ospedale Sant’Orsola di Bologna, nel reparto di terapia intensiva. Purtroppo, nonostante i numerosi tentativi dei medici e nonostante la forza della paziente, la piccola non è riuscita a vincere la sua battaglia. Si è spenta all’età di 12 anni.

Morte bambina di 12 anni: le parole della dottoressa Daniela Di Luca

La situazione della bambina era già molto grave. Noi sanitari abbiamo fatto il possibile per esserle compagni amorevoli fino all’ultimo, le abbiamo tenuto la mano e abbiamo fatto in modo che i genitori potessero salutarla per l’ultima volta.

La dottoressa ha poi spiegato che la bambina, in accordo con i genitori, ha ricevuto una cura palliativa:

Dopo che è stato evidente che le sue condizioni non sarebbero migliorate. Dalla nascita aveva una grave disabilità e aveva gravissimi problemi alle vie aeree. I genitori lo sapevano, hanno accettato quello che stava accadendo, nonostante l’immenso dolore. Hanno scelto di non accanirsi.

Anche il Sindaco di Imola, Marco Panieri ha voluto spendere qualche parola dopo la dolorosa e triste perdita ed esprimere la sua vicinanza alla famiglia:

Mi unisco, a nome del Comune al dolore della famiglia. Vorrei che queste persone sentissero forte la vicinanza della città, come un abbraccio, in un momento così tragico.

Le persone come questa bimba di 12 anni, già affette da altre patologie, sono quelle più a rischio di vita. Per questo è importante continuare a rispettare le regole anti-covid e fermare la diffusione del virus. Virus che fino ad oggi si è portato via già troppe vite.