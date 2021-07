Gli animali randagi spesso si mettono in grandi difficoltà perché sono da soli e devono affrontare la vita senza che nessuno si prenda cura di loro. Spesso si mettono nei guai perché in cerca di cibo o di un riparo sicuro dove mettersi per fuggire dalle insidie della strada. Come il gattino salvato da un poliziotto mentre galleggiava su una bottiglia nelle fogne.

Bloomquist è un poliziotto che si è trovato nel posto giusto al momento giusto per salvare una vita. In questo caso quella di un povero micino che si è trovato in difficoltà e non sapeva proprio come venire fuori dai guai da solo. Se non fosse stato per lui sarebbe morto.

Quando Bloomquist lo ha visto, tentare di sopravvivere in quella fogna, non ha potuto far altro che intervenire, facendo tutto quello che era in suo potere per potergli dare una mano. E trarlo in salvo.

Gli agenti Bloomquist e Frevola hanno rimosso il tombino e hanno guardato in basso, dove sono rimasti sorpresi di scoprire che c’era davvero un piccolo gattino che galleggiava in una bottiglia di plastica

Bloomquist è diventato l’eroe indiscusso in città, nella grande metropoli di New York, dopo che ha compiuto un vero e proprio miracolo, traendo in salvo il povero micino. Per fortuna là fuori ci sono ancora persone di buon cuore che mettono a rischio la propria vita per salvarne un’altra.

Come sta il gattino salvato da un poliziotto?

Non si sa ancora per quale motivo il gatto sia finito lì dentro, ma si dice che la curiosità è la caratteristica principale dei felini, quindi non stentiamo a credere che si sia messo in difficoltà forse perché voleva dare un’occhiata.

Quando è uscito era completamente bagnato e non sembrava godere di ottima salute. Gli agenti lo hanno portato in un pronto soccorso veterinario per un controllo e per ricevere le cure necessarie. Il gatto è stato battezzato Splinter e gli agenti alla fine gli hanno dato una casa per sempre.