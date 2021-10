Il gattino trovato in un buco è stato salvato per miracolo. La sua vita era in bilico ma per fortuna ha trovato chi si è preso cura di lui con dedizione e premura, facendo in modo che avesse una seconda opportunità nella vita. Da allora il micio si è aggrappato a una ragazza e non l’ha più lasciata. Non vuole più essere solo.

Fonte foto da Facebook di The Odd Cat Sanctuary MA

Recentemente, un gatto di sette settimane è stato trovato all’interno di un buco vicino a un incrocio a Douglas, Massachusetts, negli Stati Uniti d’America. Una donna che passava di lì lo ha sentito miagolare e ha deciso di chiamare aiuto per trarlo in salvo.

Il micio era terrorizzato e minacciava tutti con i suoi artigli. Ma dopo 12 ore, Tara Kay, fondatrice del rifugio, è riuscita a farlo capitolare, portandolo in salvo. Il gatto si chiamava Cookie Dough e da allora ha mostrato il suo lato più tenero.

Ha fatto le fusa quando l’ho tenuta in braccio e ha iniziato a strofinarmi il naso sul collo.

Cookie Dough ha trovato subito una casa. Dopo aver messo un annuncio sui social network, Sam, una ragazza che studia per diventare medico veterinario, si è subito innamorata della sua foto. E appena si sono visti è stato subito amore a prima vista.

La dolce micetta è saltata sulle sue spalle, per coccolarsi nel loro collo. La ragazza si è sciolta subito.

È stata così dolce con Sam. Abbiamo concordato che non era fatta per la vita di strada, e Sam ha detto: ‘È così dolce, non una combattente.

Fonte foto da Facebook di The Odd Cat Sanctuary MA

Gattino trovato in un buco trova subito la sua casa per sempre

Il dolcissimo gatto ha trovato la sua famiglia e ora è un vulcano di energie nella sua nuova dimora.

Fonte foto da Facebook di The Odd Cat Sanctuary MA

Ama la sua mamma umana e non la lascia mai sola, cercando sempre di attirare la sua attenzione e farsi coccolare.