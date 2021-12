Cosa avresti fatto tu sei il tuo micio avesse iniziato a comportarsi come quello protagonista di questo video diventato ben presto virale? Avresti fatto come i suoi proprietari: lo avresti immortalato per poi postare tutto quanto sui social network. Perché un gatto che abbaia invece di miagolare è un evento piuttosto raro, non trovi?

Fonte foto da video su YouTube di Noticias México TV

Non c’è da stupirsi se questo micetto ha imparato ad abbaiare e non a miagolare. Come molti altri aspetti, anche il modo di parlare, degli esseri umani e degli animali, viene imparato in base all’ambiente e al contesto in cui si vive. È una cosa assolutamente naturale, che però in questo caso lascia senza parole.

Il gatto protagonista del video che ben presto è diventato virale sui social network è infatti cresciuto in mezzo a dei cani, allevato non da suoi simili, ma da cagnolini che si sono presi cura di lui. Per questo ora si comporta come un cane. Arrivando anche ad abbaiare.

Il proprietario di questo dolce animaletto ha pensato bene di raccontare la sua storia in un video che poi ha pubblicato su TikTok. E nel quale mostra il suo gatto che abbaia proprio come se fosse un cane. Probabilmente perché lui si sente un cane.

Nel filmato si vede il micio che si arrabbia con il proprietario perché lo tiene in braccio, quando lui è evidente che abbia altre cose da fare che non stare lì a perdere tempo. Ed ecco che il gattino abbaia e ringhia alla donna come se fosse un cane, perché si sente a disagio di fronte a quelle manifestazioni di affetto.

Gatto abbaia invece di miagolare diventa una star su TikTok

Questo video, diventato subito virale su vari social network, è stato ripreso su Twitter da un biologo specializzato in mammiferi marini dell’Università di Granada (UGR).

L’uomo spiega che il gatto ha appreso comportamenti e suoni da cani perché è cresciuto con loro.