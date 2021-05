La riconoscenza del povero felino abbandonato in mezzo a una strada da una persona priva di cuore ha commosso davvero tutti quanti. Quest’uomo lo ha trovato nei bidoni dell’immondizia, quando ormai aveva perso ogni speranza di ritornare a vivere. Per dirgli grazie, il gatto abbraccia il suo salvatore per dimostrargli il suo affetto incondizionato.

Fonte Pixabay

William Montero e John Kase, due spazzini del dipartimento di New York, un lunedì erano andati a lavorare come al solito. Non pensavano che invece sarebbero diventati gli eroi di una povera creatura in difficoltà, che era stata abbandonata in mezzo a una strada.

Stavano lavorando nelle strade del Queens e prelevavano i sacchi dell’immondizia. Quando all’improvviso hanno sentito una strano miagolio provenire dai bidoni. Montero pensava che fosse un giocattolo, ma non era così: era un gattino in carne, pelliccia e ossa.

Chi mai potrebbe compiere un gesto del genere?

Questo quello che hanno pensato Montero e il suo collega. L’uomo vive da 18 anni con questo lavoro e non si è mai trovato di fronte a una situazione del genere.

Dopo aver sentito il miagolio, ha scoperto che dentro il sacco della spazzatura c’era un gattino. Hanno anche controllato se per caso ce ne fossero altri negli altri sacchi, ma lui era lì da solo. E non intendevano abbandonarlo di nuovo.

Gatto abbraccia il suo salvatore perché gli è riconoscente

William Montero ha preso il gatto e lo ha pulito un po’, tenendolo stretto vicino al suo petto. Lo ha chiamato Hopper, il soprannome del mezzo di trasporto usato ogni giorno per lavoro.

La coppia ha chiamato il superiore per chiedere se potevano portare il micio dal veterinario. Aveva 10 settimane di vita, un’infezione all’occhio e una alle vie aeree. Lo hanno curato e portato al Noah’s Ark Animal Rescue dove gli hanno trovato una famiglia provvisoria. Tra un po’ potrà essere messo in adozione.