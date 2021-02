Gatto acrobata posa davanti alla macchina fotografica e diventa un caso sui social: lo vedete il dettaglio?

Il gatto acrobata stupisce tutta la sua famiglia con una posa davvero incredibile davanti alla macchina fotografia. E ben presto quello scatto diventa così virale da fare il giro del web. I mici sono in grado di stupirci con faccine buffe e con posizioni davvero incredibili, che noi non riusciremmo mai a copiare.

Fonte Pixabay

Willie-Jean è un gattino davvero molto dolce e simpatico, che adora farsi ammirare da tutti coloro che si imbattono nelle sue faccette e nelle sue pose. Adora anche giocare e divertirsi con la sua famiglia umana, che lo ama più di ogni altra cosa al mondo.

In seguito a una fotografia che la ritrae in una posa davvero molto particolare, la bella micina non se l’è passata molto bene sui social. Dove tutti sono sempre pronti a puntare il dito. Anche contro un povero gatto innocente, che è finito lì a sua insaputa.

Tiffany Miller e Sidney sono la famiglia umana di Willie-Jean. Un giorno hanno immortalato la loro gattina mentre incuriosita dava un occhio a quello che stava accadendo fuori dalla finestra. E per farlo per qualche secondo ha abbassato la testa in modo insolito.

Sembrava proprio che avesse visto qualcosa di così interessante da non potersi muovere da quella posizione. E la famiglia ha deciso di scattare una foto. Ma vedendo il risultato sono rimasti senza parole.

Willie-Jean, il gatto acrobata e la foto che fa discutere i social

Mentre Tiffany scattava la foto, Willie-Jean stava sbadigliando e aveva la testa leggermente girata. E il risultato finale sembra un piccolo mostro con i denti di fuori pronto ad assalire qualcuno.

Sui social network molti hanno commentato lo scatto, sottolineando che forse era meglio non condividerlo a insaputa del micio. Chissà se è contenta di essere stata messa in mostra in quel modo davanti al mondo intero!