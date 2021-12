Gatto adotta una cucciolata dopo aver perso i suoi cuccioli

Questa è la storia di un gatto che adotta una cucciolata, dopo che lei ha perso i suoi piccolini. Anche quei cagnolini avevano perso qualcuno, la loro mamma. E non avevano nessun altro che potesse pensare a loro. Così mamma gatta ha deciso di compiere un gesto davvero generoso. Dimostrando che l’amore di una mamma supera tutto. Anche l’appartenere a mondi completamente differenti.

Secondo i volontari di un rifugio per animali a Langebaan, in Sudafrica, Katryn è una gattina randagia che ha vagato a lungo da sola in strada. Al rifugio è arrivata con i suoi bambini, ma nessuno di loro è riuscito a sopravvivere.

Katryn è arrivata a Langebaan Animal Care come abbandonata e sfortunatamente i suoi cuccioli non sono sopravvissuti. Stava ancora producendo latte, quindi l’abbiamo accolta e tenuta al sicuro finché non siamo riusciti a sterilizzarla.

La gattina era triste e desolata. Piangeva ogni giorno per la mancanza dei suoi cuccioli. Izelle Marallich, presidente di Langebaan Animal, ha deciso di darle una casa temporanea, magari con altri animali, per farle compagnia visto che si sentiva sola.

È estremamente affettuosa e non aveva paura di nessuno dei miei cani adottivi. Si è avvicinata a loro e si è sfregata contro ognuno di loro.

Ma tutto è cambiato quando in casa è arrivata una cucciolata di orfani.

Gatto adotta una cucciolata

All’inizio erano un po’ confusi e le hanno voltato le spalle, ma lei è stata insistente e ha continuato a prendersi cura di loro. Hanno iniziato ad abituarsi al fatto che lei li leccasse fino a quando non si è sdraiata con loro e non ha lasciato il loro fianco.

Adesso sono una famiglia. E la neo mamma è riuscita anche da allattarli. Da quel giorno Katryn fu di nuovo felice e completa.