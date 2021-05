Gatto affamato chiede aiuto a una donna: il suo gesto non è passato inosservato

Raccontare delle storie a lieto fine con protagonisti cani e gatti randagi è sempre un piacere. Perché dimostra che là fuori c’è qualcuno che, come a noi, sta a cuore la sorte di povere creature costrette a vivere in strada nelle peggiori condizioni possibili e immaginabili. Come il gatto affamato accolto da una donna in ufficio protagonista di questo racconto: si è rivolto a lei con il cuore in mano e la lavoratrice non ha potuto far altro che dargli una mano.

Conceição Aragão è una donna che vive a San Paolo, in Brasile. Recentemente su un gruppo Facebook ha raccontato un bellissimo gesto compiuto nei confronti di un povero gattino rosso indifeso che si è presentato nel suo ufficio mentre stava lavorando.

La donna ha compiuto un bellissimo gesto d’amore, aiutando il micino che dal nulla è comparso davanti alla sua scrivania. La povera gattina era tutta bagnata, magra, affamata. Per fortuna ha bussato alla porta giusta, trovando una persona che era pronta a darle una mano.

Conceição Aragão, quando ha visto il gattino bagnato fradicio, non ha potuto resistere e lo ha raccolto dalla strada. Le ha dato cibo, acqua e persino una lettiera dove fare i suoi bisognini. Probabilmente il felino non ha mai ricevuto tanto affetto in vita sua prima.

Su Facebook Conceição Aragão ha raccontato che il gattino non la lascia mai. Probabilmente ora è finalmente felice, perché accanto ha una persona di buon cuore che si prende cura di lei. La micetta ha già esplorato tutto l’ufficio della donna e non le dispiace come sistemazione.

Ogni giorno le fa le fusa, gioiosa di aver trovato una famiglia.

E sono felici anche gli utenti della rete, visto che il suo post ha ottenuto migliaia di reazioni e centinaia di commenti pronti a lodare il gesto della donna.