Gatto Birmano sepolto in casa perde una zampa: il veterinario lo adotta

Questa storia è davvero molto commovente. Questo cucciolo di gatto birmano sepolto in casa è rimasto gravemente ferito: purtroppo ha perso l’uso di una zampa. Per lui la strada nella vita era assolutamente in salita e non è cominciata nel migliore dei modi. Ma il veterinario che l’aveva in cura ha deciso di adottarlo.

Fonte Pixabay

Questo piccolo gatto di razza birmana è riuscito a sopravvivere alle ferite e all’amputazione di una zampa, ma questo non gli impedisce di correre velocissimo per tutta la stanza. La sua forza e la sua voglia di vivere hanno commosso anche il suo veterinario, che gli ha salvato la vita due volte.

Etienne, questo il nome del gatto birmano, ha perso l’uso della zampa in un appartamento di Manhattan. Era rimasto bloccato in una rete metallica, aveva bisogno di aiuto. La dottoressa Camille Duvieusart si è sin da subito presa cura di lui.

Il micio ha solo due settimane, ma ha già subito un intervento che non ha potuto far nulla per salvare la sua zampa, che è stata amputata. La gatta è stata curata al Veterinary Emergency Group dove ha ricevuto le cure intensive di cui aveva bisogno.

Nonostante la perdita della zampa, ha superato ogni ostacolo, grazie all’amore della dottoressa. Che non solo l’ha curata, ma ha anche deciso di dargli la sua casa per sempre. La veterinaria ha infatti adottato Etienne.

Gatto Birmano sepolto in casa: la sua nuova vita grazie alla veterinaria

I gatti sono animali straordinari e c’è una ragione per cui si dice che abbiano nove vite. La loro capacità di mascherare e gestire il dolore è incomprensibile. Sicuramente, era alla sua quinta vita con questo infortunio… ma grazie al fantastico team dell’Animal Medical Center l’intervento è riuscito perfettamente, nonostante l’età e le dimensioni.

Queste le parole della sua mamma umana che le ha regalato non solo una casa per sempre, ma anche tanto amore.