Ci sono incontri che cambiano la vita per sempre. Tutto ha inizio in questa storia quando un gatto cade in un tombino. Prontamente un vigile del fuoco interviene per potergli salvare la vita. Ma non si accontenta di tirarlo fuori di lì, perché grazie al suo intervento sarà in grado di stravolgere per sempre la sua esistenza. Ovviamente in meglio e con il lieto fine che meritava.

Siamo nella città di Saginaw, nel Michigan, negli Stati Uniti d’America. Los corso 20 agosto la squadra di Brandon Mulvaney ha ricevuto all’una di notte una chiamata d’allarme. C’era un povero animale randagio incastrato dentro un tombino.

Quando i vigili del fuoco sono giunti sul posto, hanno trovato un gattino piccolissimo, che era finito dentro il tombino. E si era incastrato sotto la strada, in un tubo di scarico. Da solo non si sarebbe mai messo in salvo.

Brandon Mulvaney ha iniziato a organizzare il salvataggio con gli altri membri del suo equipaggio e i soccorritori del Saginaw County Animal Care & Control. Ed è sceso nel canale di manutenzione, a due metri, per salvare il gatto.

Dopo essersi introdotto nelle fognature, ad altri 3 metri sotto il livello della strada, era intenzionato ad andare avanti fino a quando non fosse riuscito a tirare fuori il povero micino che si era cacciato nei guai.

Il gatto cade in un tombino ma incontra un supereroe con la divisa da pompiere

Per il pompiere non è stato facile, perché il gatto era incastrato. Ma Brandon ha prima conquistato la sua fiducia e poi in pochi minuti lo ha tirato fuori. Per fortuna stava bene.

Il vigile del fuoco ha avvolto il piccolo in un asciugamano, consegnandolo ai veterinari. Ma continuava a pensare a lui. Era così piccolo, aveva bisogno di una casa per sempre. E lui gliel’ha data.