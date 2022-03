Questa è la storia di un povero gatto che cerca riparo all’ombra, dopo essere stato abbandonato in mezzo a una strada dal suo proprietario. Le alte temperature di quei giorni a Los Angeles erano semplicemente terrificanti. E il povero micio non aveva cibo e acqua, per dissetarsi, rinfrescarsi, trovare un po’ di refrigerio.

Fonte foto da video su YouTube di The DoDo

Il gatto non aveva più le forze di muoversi. La sua famiglia lo aveva lasciato indietro nelle calde strade di Los Angeles. Semplicemente i suoi migliori amici umani se n’erano andati, abbandonandolo lì al suo triste destino, a temperature davvero inimmaginabili.

Il micio era stato abbandonato e doveva cavarsela da solo. Ma era incapace di trovare abbastanza cibo per nutrirsi e acqua per idratarsi. E viste le calde temperature di quei giorni nella città californiana, avrebbe potuto perdere i sensi e la vita da un momento all’altro.

Con le ultime energie rimaste, il gatto è riuscito a trovare un riparo all’ombra sotto un’auto parcheggiata in strada. Almeno poteva trovare un po’ di refrigerio. Una donna di buon cuore si è accorta dell’animale in difficoltà e subito ha chiamato un’associazione di soccorritori per poterlo aiutare.

La volontaria Jaina è arrivata presto sul posto e ha raggiunto il gatto sotto l’auto. Si vedeva che era esausto, non ha protestato quando la donna lo ha preso in braccio per portarlo via da quell’inferno. Sapeva perfettamente che era lì per salvarlo.

Fonte foto da video su YouTube di The DoDo

Gatto cerca riparo all’ombra e viene salvato da una volontaria

Finalmente qualcuno si prendeva cura di lui. Il gatto si è affidato completamente alla donna, rannicchiandosi sul suo corpo. Le sue condizioni di salute erano terribili, ma ora era finalmente in buone, anzi, ottime mani.

Fonte foto da video su YouTube di The DoDo

Lo hanno messo in un trasportino e portato al pronto soccorso. Era sottopeso. Il maschio castrato gravemente malnutrito è stato curato con antibiotici ed è stato reidratato. In poche settimane ha iniziato a riprendersi. Lo hanno chiamato Valentino e ora aspetta la sua casa per sempre.