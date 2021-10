Il cucciolo della storia di oggi è stato salvato in California. I devastanti incendi hanno portato distruzione e perdite nelle vite di molte persone. Tra le numerose macerie, l’ufficio dello sceriffo della contea di Butte si è imbattuto in qualcosa di inaspettato.

Mentre i soccorritori stavano setacciando le proprietà bruciate, improvvisamente hanno notato la testolina di un cucciolo sbucare tra le macerie. Dopo averlo raggiunto e tirato fuori dalla sua sofferenza, si sono resi conto che il cagnolino aveva diverse ustioni sul suo corpicino fragile.

Quei meravigliosi angeli si sono subito mobilitati per portarlo alla clinica veterinaria più vicina. In seguito, hanno scoperto che il proprietario di quella casa, prima di mettersi in salvo, aveva provato a cercare tutti i suoi cani. Purtroppo non era riuscito nel suo intento. I soccorritori hanno dovuto evacuare la zona nel minor tempo possibile, altrimenti tutti sarebbero morti nell’incendio.

Ma questo cucciolo è riuscito a sopravvivere a quell’inferno e quando ha visto i soccorritori, ha iniziato a scodinzolare. Sapeva che finalmente qualcuno lo avrebbe portato via da quella che era la sua amorevole casa e della quale non era rimasto più nulla.

Prima di portarlo via, quelle meravigliose persone lo hanno rifocillato e lo hanno tranquillizzato con le loro coccole.

Poiché non sapevano di chi fosse il cagnolino, l’ufficio dello sceriffo ha deciso di battezzarlo Trooper. Purtroppo, a causa dei violenti incendi, si stima che siano morte circa 35 persone e siano stato distrutti quattro milioni di acri. Le fiamme si stanno diffondendo in California, Oregon e nello Stato di Washington.

Questi ultimi giorni sono stati duri per tutta la nostra contea e abbiamo pensato di condividere una storia positiva oggi.

Queste le parole che l’ufficio dello sceriffo della contea di Butte ha condiviso su Facebook, accompagnate dalle foto del salvataggio del cucciolo.