Dramma a Brindisi, Antonio muore a 17 anni

All’appuntamento con la morte non è scampato Antonio Chirulli, il ragazzo di 17 anni che era rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente stradale. Il giovane non ce l’ha fatta ed è deceduto sabato 23 gennaio 2021 all’ospedale Perrino di Brindisi, dopo una settimana di agonia.

Antonio Chirulli: perso il controllo della moto

Il terribile episodio risale allo scorso 16 gennaio: secondo le ricostruzioni, Antonio Chirulli aveva perso il controllo della sua moto 125, mentre, in compagnia di un amico, percorreva via San Francesco d’Assisi a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. Per cause tuttora da stabilire, il mezzo era finito a sbattere contro un’auto. I ragazzi in sella erano stati sbalzati sull’asfalto ma per Antonio, che nel momento di arrivare in ospedale era ancora cosciente, il viaggio chiamato vita si è praticamente concluso lì.

Prestato il consenso per la donazione degli organi

I familiari del 17enne motociclista hanno prestato il loro consenso alla donazione degli organi. Commentando la decisione, il direttore generale della struttura, Giuseppe Pasqualone, ha espresso la più sincera vicinanza ai genitori per la perdita di una persona tanto giovane: sopportare un simile dolore è difficile.

A nome del centro li ringraziano infinitamente per aver dato il proprio consenso alla donazione in una circostanza drammatica. Grazie al generoso gesto potranno salvare la vita di altre persone.

Intervento lungo e complicato

Gli stessi concetti sono stati ribaditi dal coordinatore delle attività di prelievo del Perrino, Massimo Calò. Il professionista ha manifestato gratitudine ai familiari per aver pensato al prossimo, nonostante il tragico lutto. La forza dimostrata ha molto da insegnare. Infine, Calò ha ringraziato ogni addetto del ramo medico e gli operatori sanitari, coinvolti in tale intervento, lungo e complicato.

Antonio Chirulli: funerali celebrati oggi pomeriggio

La cerimonia funebre del giovane di 17 anni è stata celebrata oggi pomeriggio, lunedì 25 gennaio 2021, presso la chiesa dei Sette Dolori di Francavilla Fontana. Nel frattempo la Procura di Brindisi ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Il pm Alfredo Manca coordina i lavori.