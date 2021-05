Gatto con la sindrome di Manx cammina come un coniglio

Questa è la storia di Lisa, il gatto con Sindrome di Manx che ha le zampine anteriori girate verso l’interno e non ha la coda. La dolcissima micetta è nata in questo modo ed era difficile per lei camminare. Per potersi muovere Lisa ha escogitato un modo davvero singolare per camminare. Lo sai cosa fa? Saltella qua e là in giro per casa proprio come se fosse un dolce coniglietto.

Fonte Pixabay

Lisa è stata trovata in una stalla con il suo fratello. Era piena di pulci, aveva tantissima fame ed era completamente disidratata. Era piccolissima e aveva bisogno di qualcuno che si prendesse cura di lei e del suo inseparabile fratellino.

Per fortuna un angelo custode è arrivato a salvare la sua vita e quella del fratellino. La volontaria Anna Dickerson-Homan del Michigan ha fatto in modo che avessero tutte le cure necessarie per poter sopravvivere e andare avanti.

Non avevo idea di cosa avrebbe comportato, ma non c’è stato molto tempo per pensare: dovevano essere nutriti e lavati, il resto sarebbe venuto con il tempo.

Il piccolo gatto soriano aveva dei problemi congeniti. Era nata con le zampe storte, non aveva la coda e il corpo non era quello che ci si aspetta. Il veterinario ha confermato i sospetti della volontaria: ha la sindrome di Manx e soffre anche di cifosi e di problemi neurologici, che non le permettono di camminare correttamente.

Il gatto con Sindrome di Manx saltella come un coniglio

Lisa è sempre allegra e saltella in giro come se fosse un coniglio. Esplora tutto il mondo che la circonda: adora stare alla finestra a guardare gli uccelli, inseguire la corda e farsi fare le coccole.

Anna e suo marito Steve pensavano di darla in adozione, ma alla fine l’hanno tenuta con loro. Ed è una gattina felicissima.