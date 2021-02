Chi vuole adottare il gatto con le zampe malformate? Purtroppo per questo problema con cui questo povero micino è nato, è difficile trovare per lui una famiglia per sempre, trovare qualcuno che si possa prendere cura di lui e possa amarlo così com’è. Eppure noi crediamo che il miracolo sia sempre possibile: ci credete anche voi?

Fonte Pixabay

In una stallaAnna Dickerson-Homan, una volontaria che soccorre gli animali in difficoltà a Higgins Lake, nel Michigan, negli Stati Uniti d’America, un giorno ha trovato una coppia di gattini davvero adorabile.

La donna si è subito accorta che la femminuccia, una gattina soriana, aveva qualcosa che non andava. È nata, infatti, con una malformazione: le sue zampe sono rivolte all’interno, cosa che le rende difficile muoversi, ma lei non si è mai arresa.

Lisa, questo il nome della gattina, era insieme al fratellino Bart quando l’hanno trovata. Avevano appena un mese di vita ed erano soli, sporchi e pieni di pulci. Non mangiavano chissà da quanto tempo e avevano urgente bisogno di cure mediche.

La donna li ha subito salvati e li ha portati a casa sua, per prendersi cura di quei piccoli felini bisognosi di tutti. Ha fatto loro un bagno e li ha rifocillati con pappa per cuccioli, addormentandosi su un cuscino.

Lisa, il gatto con le zampe malformate cerca casa: chi le dà una possibilità?

Nonostante Lisa sia nata con una malformazione, non si fa fermare da questo disturbo. Ama giocare e fare gli agguati, come tutti i mici. I medici l’hanno anche sottoposta a un intervento e lei non ha fatto una piega.

Lisa cerca una casa, come suo fratello Bart, che non la lascia mai sola. E Anna spera che possano presto trovare insieme la loro casa per sempre: lei li terrà con se fino a quando non sarà certa di aver fatto la scelta del giusto adottante.