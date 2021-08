Gatto con piani di fuga viene fermato così dal proprietario

Il proprietario ha avuto un'idea geniale per fermare il gatto

Questa è la storia di un gatto con piani di fuga che è stato brillantemente fermato dal suo proprietario, che ha fatto in modo che non potesse più fuggire infilandosi tra le ringhiere del balcone di casa. I mici sono davvero ingegnosi e sanno fare cose che ci lasciano senza parole. Ma il felino mai si sarebbe aspettato di trovarsi di fronte una famiglia umana ancora più ingegnosa e creativa di lui. E adesso come farà?

Kendal Greer vive a Orlando, in Florida, negli Stati Uniti d’America. Per proteggere il suo amato gattino di nome Picasso Dump Truck ha dato libero sfogo a tutta la sua creatività, creando un accessorio che impedisse all’animale di infilarsi tra le ringhiere del balcone del portico di casa. E da lì fuggire e andare chissà dove.

Non c’è voluto poi molto per realizzare questo strumento. È bastato semplicemente infilare un pezzo di manico di scopa della giusta lunghezza nell’imbracatura del suo collare. Non gli dovrebbe dare fastidio, lasciandolo libero nei movimenti. Ma al tempo stesso lo tiene al sicuro.

La coppia si è trasferita da poco nel nuovo appartamento e la giovane donna, vedendo il suo gattino appeso a una tenda da sole a 6 metri da terra, ha cercato di correre subito ai ripari. Per evitare un incidente ha iniziato a pensare come fare.

Quando ha visto lo spazzolone in bagno, ha capito che poteva usare una parte per poter fermare gli istinti di fuga del gatto.

L’imbracatura ha funzionato! Ha provato a passare attraverso le sbarre un paio di volte, ma è sempre rimasto bloccato.

Fonte Instagram picassodumptruck

Come fermare un gatto con piani di fuga

Ovviamente all’inizio il gatto non era abbastanza contento, perché adorava poter girare dove voleva in tutta libertà. La donna spera che il micio non scopra mai che saltando può ritornare a correre libro in giro.

Fonte Instagram picassodumptruck

La parte superiore del balcone non ha una rete di sicurezza per animali domestici. Se dovesse scoprire questa via di fuga, dovrà correre di nuovo ai ripari.