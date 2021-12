Perché il gatto aveva una sete eccessiva? La sua proprietaria era preoccupata, perché il suo micio andava continuamente a bere nella ciotola dell’acqua. Un comportamento strano, visto che i mici di solito non sono dei gran bevitori di acqua. Alla fine la donna ha capito il motivo di questa sete improvvisa e intensa che aveva colpito il gatto: aveva mangiato del peperoncino.

Poppy Anderson guardava il suo gatto di 10 anni di nome Brioche mentre beveva quantità allarmanti di acqua. C’era qualcosa che non andava, perché non riusciva a smettere. La giovane ha deciso di portare subito l’animale dal veterinario.

Pensava soffrisse di insufficienza renale o di qualche altra malattia collegata ai reni. Alla fine, però, ha scoperto che la causa di quella sete eccessiva era un’altra. Ed era molto divertente, anche se la situazione era tragica. Aveva mangiato del peperoncino.

Bevevo tantissima acqua e quando ero in giardino bevevo dall’annaffiatoio. Ero disperata.

Non soffriva però di problemi ai reni, come ipotizzato dalla sua famiglia, che già aveva perso un gatto proprio per problemi ai reni. Il veterinario, dopo diversi test, ha scoperto che stava bene e Poppy ha avuto un lampo di genio.

Avevano da poco appeso dei peperoncini in cucina. Il gatto poteva aver mangiato dei pezzi caduti per terra. Arrivando ad avere tutta quella sete improvvisa.

Gatto con sete eccessiva aveva mangiato per sbaglio dei pezzi di peperoncino caduti in cucina

Mia madre stava cercando di capire cosa fosse e l’unica cosa che era cambiata era che stavamo appendendo i peperoncini.

E infatti era quella la causa. I pezzi di peperoncino erano caduti vicino alla sua ciotola quando stava mangiando e Brioche ha pensato bene di assaggiarli. Non l’avesse mai fatto!

Per fortuna ora Brioche sta bene, ma chissà che spavento per tutti quanti in famiglia avendo già perso un gatto per problemi ai reni.