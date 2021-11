Quando il sonno arriva, non puoi fare niente per resistergli. Devi metterti a dormire dove ti trovi, qualunque sia il posto in cui sei. Anche negli scaffati di un centro commerciale sopra i pacchetti di snack messi in vendita. Ed è così che una donna ha pizzicato un gatto mentre dorme sdraiato al supermercato beatamente, senza essere disturbato da chi fa la spesa quel giorno.

Fonte foto da Facebook di Mônica Gariglio

Questa donna era davvero sorpresa. Mônica Gariglio stava facendo la spesa in un market di Itanhangá, comune del Brasile nello Stato del Mato Grosso, parte della mesoregione del Norte Mato-Grossense e della microregione dell’Alto Teles Pires.

Arrivando nella corsia dedicata agli snack e alle merende, ecco che la donna ha notato qualcosa di diverso tra i pacchetti esposti in maniera ordinata. C’era un gattino molto carino che dormiva in maniera beata e serena, su uno degli scaffali del supermercato.

Mônica Gariglio ha prontamente registrato un video di quanto aveva di fronte agli occhi, pubblicando tutto su Facebook lo scorso 22 settembre. Si è anche chiesta che tipo di snack fosse quello, scherzando un po’ con gli altri utenti del social.

Chissà da quanto tempo il gatto dormiva lì. E chissà se qualcuno del personale si era accorto della sua presenza. Magari qualche commesso o addetto alla vendita lo aveva già visto, ma per non disturbarlo, visto che non dava fastidio a nessuno, lo avevano lasciato lì. O magari era semplicemente la mascotte del negozio.

Fonte foto da Facebook di Mônica Gariglio

Gatto dorme sdraiato al supermercato e nessuno si sognerebbe mai di toglierlo dalla sua cuccia improvvisata

Gli utenti del social network hanno trovato la situazione decisamente esilarante e davvero unica. Si sono divertiti molto nel vedere quelle fotografie scattate dalla donna che era a fare la spesa al supermercato.